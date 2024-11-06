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Сегодня, 21:47

Дуглас Сантос перестал считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА

Алина Савинова
Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Зенит» сообщил, что получил разъяснения от ФИФА по легионерскому статусу бразильца Дугласа Сантоса.

«ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока. Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС — с этот момента Дуглас Сантос не считается легионером», — говорится в заявлении питерцев.

В октябре президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство 30-летнему Сантосу.

Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего он провел 200 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 7 голами и 33 результативными передачами.

Источник: https://t.me/fczenit/22596
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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