Дуглас Сантос: «Зенит» заряжен обыграть «Динамо» на родном стадионе!»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

В предыдущей игре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1.

«Все это лишь подстегнуло и повысило наш заряд на то, чтобы обязательно в предстоящем матче при наших болельщиках на родном стадионе обыграть соперника и, конечно же, приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем — это первое!» — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» состоится 2 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Перед началом встречи петербуржцы идут на втором месте в таблице РПЛ с 30 очками. «Динамо» занимает 11-ю строчку, имея в активе 12 баллов.