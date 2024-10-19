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Сегодня, 13:50

Источник: Дуглас Сантос получит российское гражданство

Сергей Разин
корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может получить российское гражданство, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, процедура получения паспорта 30-летним бразильцем идет несколько месяцев. После получения российского гражданства Сантос не будет считаться легтонером и сможет выступать за сборную России.

Отмечается, что решение о выдаче гражданства практически завершено в положительную сторону.

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Защитник стал олимпийским чемпионом-2016 в составе сборной Бразилии.

Виллиан Роша, Эсекьель Барко и&nbsp;Матео Кассьерра. Сборная России против легионеров — как это могло бы быть. Собрали возможный состав иностранцев

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Дуглас Сантос
ФК Зенит

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