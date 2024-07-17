Дуглас Сантос: «Неймар в «Зените» — это было бы великолепно»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, кого бы из бразильцев хотел видеть в команде.

«Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады.

Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер», — цитирует «РБ Спорт» Сантоса.