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Сантос: «Игра в Лиге чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»

Сантос рассказал о мотивации, которая была у него в момент решения о переходе в «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о мотивации, которая была у него в момент решения о переходе в российский клуб.

«Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда. Нам нужно выбраться из этой ситуации. Верьте в Бога, эта ситуация пройдет и все вернется на круги своя», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/duglas-santos-igra-v-lige-chempionov-byla-glavnym-faktorom-pobudivshim-menya-priekhat-v-zenit-264537/
Дуглас Сантос
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