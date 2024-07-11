Дуглас Сантос — о подготовке «Зенита» к сезону: «Тренировки были изнурительными и качественными»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о подготовке команды к началу нового сезона.

«Мы довольно мощно и бодро начали предсезонную подготовку. Тренировки были очень изнурительными и качественными. Товарищеские матчи были хорошие, показательные. Мы хорошо подготовились. В довольно короткие сроки мы смогли набрать хорошую форму. Чувствую, что все с большим нетерпением ожидают первый матч сезона. Это шанс завоевать очередной трофей. Мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло», — сказал Сантос на пресс-конференции.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.

В первом туре РПЛ «Зенит» проведет гостевой матч против «Крыльев Советов». Игра пройдет 20 июля.