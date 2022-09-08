Дуглас Сантос рассказал о состоянии «Зенита» после матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о настроении игроков команды после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) и сообщил об адаптации новичков Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана.

— В каком состоянии команда после эмоционального матча со «Спартаком»?

— Настрой у нас всегда один. Мы каждую неделю настраиваемся на максимум, всегда стремимся к победе. И это не зависит от того, какой эмоциональной была игра на прошлой неделе.

— Следили за Лигой чемпионов?

— Футболисту всегда это интересно. А, во-вторых, это просто необходимо делать. Я всегда слежу, как действуют игроки на моей позиции. Всегда можно научиться чему-то новому.

— Как адаптируются Иван и Мантуан в команде?

— Иван и Мантуан больше адаптируются к новому для себя футболу. Российский футбол интенсивнее и агрессивнее по сравнению с бразильским. Весь тренерский штаб, игроки, все помогают в адаптации, чтобы они показывали максимум на поле.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» с 20 очками идет на первом месте в турнирной таблице. 11 сентября питерцы проведут матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга». Начало — в 17.30 мск.