Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Сантос: «Мы все должны гордиться тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Роман Кольцов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к хейтерам петербургского клуба.

— Как считаешь, со стороны соперников и болельщиков отношение к вам стало более агрессивным за те годы, что вы не отпускаете титул?

— Ощущается по-разному. Наши болельщики нас поддерживают, помогают нам становиться чемпионами из года в год. На трибунах «Газпром Арены», на улицах города, по прилете в другие города, на выездных играх — везде мы это чувствуем, и нам это помогает, мотивирует всю команду. А те, кто критикует, не знают нашей повседневной жизни. Не понимают, что мы отдаем футболу все свое время, постоянно тренируемся. Думаю, если бы хейтеры хоть немного узнали о нашей работе и характере, то поменяли бы свое мнение. Но, давайте так, на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа. А для российского спорта важно иметь команду, которая регулярно показывает свой уровень, даже в сложных условиях проводит международные игры с хорошими соперниками, борется до конца, настроена решительно. Так что, думаю, болельщики других команд должны уважительно относиться и друг к другу, и, конечно, к нам, как к чемпиону страны. Мы все должны гордиться футболом и тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит». Путь настоящих чемпионов — это взаимоуважение ко всем, — сказал Сантос «СЭ».

Дуглас Сантос с&nbsp;Кубком РПЛ. «Я русский на 50 процентов. Обожаю сырники!» Первое интервью Дугласа Сантоса после получения российского паспорта

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).

7
Дуглас Сантос
ФК Зенит
Читайте также
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему в честь победившей оппозиции
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Абхазия попросила Россию возобновить социальные выплаты в стране
WP сообщила об отказе Асада от сделки с США перед свержением
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Гаврилов не смог назвать лучшего игрока «Спартака» в первой части сезона РПЛ
Дуглас Сантос заявил, что Соболев еще принесет пользу «Зениту»
Сантос — о судействе: «Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом»
Защитник «Крыльев Советов» Ороз: «В России мне хватит 30 тысяч рублей в месяц»
Дуглас Сантос рассказал, видит ли себя в тренерском штабе «Зенита»
Гафин: «Иногда складывается впечатление, что футболисты становятся собственностью агента»
Сегодня
Вчера
Неделя