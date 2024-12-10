Сантос: «Мы все должны гордиться тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к хейтерам петербургского клуба.

— Как считаешь, со стороны соперников и болельщиков отношение к вам стало более агрессивным за те годы, что вы не отпускаете титул?

— Ощущается по-разному. Наши болельщики нас поддерживают, помогают нам становиться чемпионами из года в год. На трибунах «Газпром Арены», на улицах города, по прилете в другие города, на выездных играх — везде мы это чувствуем, и нам это помогает, мотивирует всю команду. А те, кто критикует, не знают нашей повседневной жизни. Не понимают, что мы отдаем футболу все свое время, постоянно тренируемся. Думаю, если бы хейтеры хоть немного узнали о нашей работе и характере, то поменяли бы свое мнение. Но, давайте так, на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа. А для российского спорта важно иметь команду, которая регулярно показывает свой уровень, даже в сложных условиях проводит международные игры с хорошими соперниками, борется до конца, настроена решительно. Так что, думаю, болельщики других команд должны уважительно относиться и друг к другу, и, конечно, к нам, как к чемпиону страны. Мы все должны гордиться футболом и тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит». Путь настоящих чемпионов — это взаимоуважение ко всем, — сказал Сантос «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).