Дуглас Сантос рассказал о выборах капитана «Зенита»

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» признался, что новый капитан команды пока не выбран. Ранее им был защитник Деян Ловрен, перешедший зимой в «Лион».
— Как будут проходить выборы капитана и когда? Обсуждали ли этот вопрос с тренерами?
— Насколько я понимаю, пока еще капитан не выбран. Не знаю, как это будет происходить. Наверное, Сергей Семак в какой-то момент должен принять решение и сообщить о нем команде, но пока что этого не произошло. Но, повторюсь, самое важное, чтобы каждый зенитовец нес в себе частичку капитанской ответственности. Это крайне необходимо для того, чтобы команда была абсолютно топовой и не оставляла шансов своим соперникам.
После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.
Полная версия интервью выйдет на «СЭ» в ближайшие дни
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Основные источники исследования