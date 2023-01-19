Дуглас Сантос рассказал о выборах капитана «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» признался, что новый капитан команды пока не выбран. Ранее им был защитник Деян Ловрен, перешедший зимой в «Лион».

— Как будут проходить выборы капитана и когда? Обсуждали ли этот вопрос с тренерами?

— Насколько я понимаю, пока еще капитан не выбран. Не знаю, как это будет происходить. Наверное, Сергей Семак в какой-то момент должен принять решение и сообщить о нем команде, но пока что этого не произошло. Но, повторюсь, самое важное, чтобы каждый зенитовец нес в себе частичку капитанской ответственности. Это крайне необходимо для того, чтобы команда была абсолютно топовой и не оставляла шансов своим соперникам.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Полная версия интервью выйдет на «СЭ» в ближайшие дни