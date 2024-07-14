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Сегодня, 15:04

Дуглас Сантос: «Свое будущее связываю с «Зенитом»

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Бразильский защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос рассказал о своих планах по продолжению карьеры. По словам Сантоса, он счастлив в России и намерен остаться здесь.

В сентябре 2021 года игрок подписал новый контракт с клубом, соглашение действует до конца сезона — 2025/26.

«Я связываю свое будущее с «Зенитом». Я точно остаюсь в этом сезоне в команде. Мне здесь все нравится, не думаю об уходе», — цитирует бразильца «РБ Спорт».

30-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. За этот период Сантос стал пятикратным чемпионом России, два раза выиграл Кубок России и четыре раза — Суперкубок России.

Источник: РБ Спорт
Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
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