Дуглас Сантос рассказал, видит ли себя в тренерском штабе «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» высказался о своих планах на будущее.

— Ты так долго в России, получил паспорт, являешься капитаном команды. Можешь ли ты сейчас сказать, что хотел бы остаться в «Зените» до конца карьеры?

— Пока план такой: играть как можно больше, пока я в форме, чтобы как можно активнее помогать своим партнерам по команде. Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге.

— А после карьеры? Видишь себя в тренерском штабе «Зенита»?

— После завершения карьеры мне скорее хотелось бы заняться бизнесом, но главным образом проводить как можно больше времени с мамой и папой, которые живут в Бразилии. Я не был дома, кажется, восемь лет. Так что да, первое желание — позаботиться о семье, а дальше уже будем думать, — сказал Сантос «СЭ».

21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина РФ.

За «Зенит» защитник выступает с 2019 года. В текущем сезоне Дуглас сыграл 23 встречи во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. В ноябре бразилец перешагнул отметку в 200 матчей за сине-бело-голубых.