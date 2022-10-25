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Сегодня, 07:30

Дуглас Сантос считает, что «Зенит» способен пройти чемпионат без поражений

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал «СЭ» победу над «Сочи» в матче 14-го тура российской премьер-лиги (7:0).

— Очень хороший матч. Мы хотели показать отличную игру, а сыграли даже лучше, чем хотели. Мы очень рады победе и должны продолжать в том же духе.

— Вы победили 7:0, а «Оренбург» обыграли 8:0. Как вы себя мотивируете после столь крупных побед?

— Каждый раз мы играем, как в последний. Нам нужно сохранять тот же настрой и делать все, что зависит от нас. Если есть шанс забить, то мы стараемся его реализовывать. Это стремление и помогло нам победить 7:0.

— Может ли «Зенит» пройти чемпионат без поражений?

— Такие мысли возникают только у команды-чемпиона. Мы — как раз такая команда, и мы намерены продолжать играть так же. Чтобы стать чемпионами, мы должны выиграть все матчи.

«Зенит» после 14 матчей набрал 36 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. Петербуржцы опережают «Спартак» на 7 очков.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Сочи
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