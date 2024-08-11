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Сегодня, 12:05

Дуглас Сантос: «30 побед в 30 матчах? Если это произойдет, то станет очень хорошим достижением»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос в комментарии «СЭ» поделился мнением о том, способна ли команда провести сезон РПЛ без поражений.

— 30 побед в 30 матчах в этом чемпионате — это реально?

— Ха-ха, если это произойдет, то станет очень хорошим достижением. Но мы понимаем, что это будет сложно. Знаем, что трудно поддерживать столь высокий уровень на протяжении 30 матчей и выиграть их все. Но мы будем продолжать скромно работать, стараясь показать свои лучшие качества в каждой игре, чтобы добиться результата, — сказал Сантос «СЭ».

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 4 матчей, набрав 12 очков и не пропустив ни одного мяча. В 5-м туре «Зенит» сыграет 18 августа на выезде с «Химками», начало — в 15:00 по московскому времени.

Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
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