Дуглас Сантос выбыл до конца года из-за травмы плеча

«Хочу сообщить, что на прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Слава Богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года.

Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год. Спасибо всем за поддержку и молитвы», — приводит пресс-служба «Зенита» слова бразильца.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2025/26 31-летний футболист провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.