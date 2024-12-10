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Сегодня, 09:15

Дуглас Сантос заявил, что Соболев еще принесет пользу «Зениту»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Роман Кольцов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» высказался об адаптации нападающего Александра Соболева в петербургской команде.

— Год назад ты признавался, что твой переход в «Спартак» невозможен. А как ты отнесся к трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не было опасений, что «химии» с ним не получится из-за драки двухлетней давности и других эпизодов?

— У каждого свой путь в футболе. Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.

— Многие болельщики «Зенита» не могут простить Соболеву его прошлое в «Спартаке». Как изменить их мнение?

— Это сложный вопрос. Мы знаем, что у активных болельщиков есть своя идеология поддержки и заботы о клубе, и не собираемся вмешиваться. Я думаю, что инициатива должна исходить от двух сторон, не только от Соболева. И его инициатива в том, чтобы прославлять цвета «Зенита», которые он теперь защищает, — рассказал Сантос «СЭ».

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Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева два гола и одна передача.

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Александр Соболев
Дуглас Сантос
ФК Зенит
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