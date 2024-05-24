Дуглас Сантос: «Верю, что чемпионство «Зенита» возможно. Прошу у бога поддержки»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что надеется на победу своей команды в чемпионате России-2023/24.

За один тур до конца сезона команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. Для победы в чемпионате «Зениту» нужно обыграть в последнем туре «Ростов» и надеяться на то, что «Динамо» проиграет «Краснодару».

«Верю ли я в чемпионство? Конечно, верю! Я много молюсь, прошу у бога поддержки. В моем сердце живет ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, — голодной до титула и трофея. И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмем три очка», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Дугласа Сантоса.

Также футболист рассказал, что травма, которую он получил в игре 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:1), оказалась несерьезной.

«Слава богу, травма не очень серьезная. Был контакт с соперником, я почувствовал боль в лодыжке. Мне нужно приложить максимум усилий, чтобы полностью восстановиться и быть готовым помочь команде на поле», — добавил Дуглас Сантос.

Матчи последнего, 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в одно время — в 16.30 (мск).