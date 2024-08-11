Дуглас Сантос — о победе над «Динамо»: «Для нас это дерби, поэтому игра далась тяжело»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями о победе над «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ (1:0).

— Почему игра сложилась так тяжело?

— Для нас это дерби. А дерби — это не такие матчи, как все. Это встречи, в которых нужно контролировать свои эмоции и выжимать максимум из своей игры. У нас не получалось делать то, к чему мы привыкли: больше владеть мячом, больше контролировать игру. Но именно в таких матчах мы растем в других аспектах: мы сильно прибавили в обороне, и, надеюсь, мы продолжим расти на протяжении всего сезона, чтобы достичь конечной цели.

— У вас шесть побед в шести матчах. Пока кажется, что «Зенит» не остановить.

— Мы понимали, что сегодня будет сложная игра. В премьер-лиге сейчас очень много сильных команд, так что мы просто скромно делаем свою работу, мы не оторваны от земли. В каждом матче мы стараемся сделать все зависящее от себя и показать нашим болельщикам, что мы растем и развиваемся, — сказал Сантос «СЭ».

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 4 матчей, набрав 12 очков и не пропустив ни одного мяча. В 5-м туре «Зенит» сыграет 18 августа на выезде с «Химками», начало — в 15:00 по московскому времени.