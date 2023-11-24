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Сегодня, 07:26

Дулаев: «Садыгов выкладывается так, как многим не снилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев рассказал, как относится к 23-летнему форварду Илье Садыгову, сыну инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

«С Илюхой Садыговым я познакомился в химкинском «Олимпе». До сих пор общаемся. Достойный парень, многим помогает. Он нигде не афишировал, расскажу за него. Пару лет назад в Осетии был сбор средств на лечение тяжелобольной девочки — помогали все известные личности республики. Надо было собрать более ста миллионов. Мы скидывались с зарплаты по пять-десять тысяч рублей. Как-то Илья сидел с нами и услышал эту историю. Позже мы узнали: Илюха перевел семье девочки миллион рублей.

Профессиональные качества? Да, видно, что пропустил школу, никто не спорит. Но человек выкладывается так, как многим не снилось. Хотя мог бы ничего не делать и все равно бы играл. Я вообще любитель статистики. Илья забил в РПЛ три мяча. Это же о чем-то говорит? Не каждый же так может, верно?» - приводит Sport24 слова Дулаева.

В этом сезоне Садыгов сыграл в 15 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Источник: https://sport24.ru/football/news-598661-eks-igrok-khimok-o-sadygove-mogby-nichego-ne-delat-i-vse-ravnoby-igral-vykladyvayetsya-kak-mnogim-ne-snilos
Футбол
ФК Химки
Илья Садыгов
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