Дулаев: «У Скопинцева были проблемы в «Ростове», Карпин постоянно по нему проходился»

Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев рассказал, как Дмитрий Скопинцев получал замечания от главного тренера Валерия Карпина в «Ростове».

«Тогда еще у меня было все в порядке. Зато у Скопинцева были проблемы, Карпин постоянно по нему проходился. Дима был его любимчиком! Скопа за один выходной мог набрать два-три килограмма. Георгич всегда поражался: «Как профессиональный футболист на такое способен?» — приводит Sport24 слова Дулаева.

Скопинцев выступал за «Ростов» с 2016 по 2019 год. Сейчас защитник играет за московское «Динамо».