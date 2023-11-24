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Сегодня, 03:36

Дулаев: «У Скопинцева были проблемы в «Ростове», Карпин постоянно по нему проходился»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев рассказал, как Дмитрий Скопинцев получал замечания от главного тренера Валерия Карпина в «Ростове».

«Тогда еще у меня было все в порядке. Зато у Скопинцева были проблемы, Карпин постоянно по нему проходился. Дима был его любимчиком! Скопа за один выходной мог набрать два-три килограмма. Георгич всегда поражался: «Как профессиональный футболист на такое способен?» — приводит Sport24 слова Дулаева.

Скопинцев выступал за «Ростов» с 2016 по 2019 год. Сейчас защитник играет за московское «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/football/news-598673-eks-forvard-rostova-karpin-postoyanno-prokhodilsya-po-skopintsevu-iz-za-vesa-kak-futbolist-na-takoye-sposoben
Валерий Карпин
Дмитрий Скопинцев
ФК Ростов
ФК Химки
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