Думбия оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА

Сегодня, 17:04
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что думает о работе Владимира Федотова на посту главного тренера московской команды.
— Как атмосфера на стадионе?
— Здесь все здорово. Поле в великолепном состоянии. Все, чего ни касаешься, все очень хорошо.
— Удалось ли поговорить с Владимиром Федотовым? Какие впечатления остались от его работы?
— Честно, мне в этом году удалось посмотреть всего несколько матчей. Но если тренеру удалось закончить на втором месте, то это уже о чем-то говорит.
— Есть сожаления, что не удалось много сыграть сегодня?
— Это правда. Хотел хотя бы минут двадцать.
— Почему вначале не выпускали?
— Это решает тренер.
35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.