Думбия оценил свою физическую форму после матча ЦСКА с «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия подвел итоги матча против «Динамо» (0:5 с учетом челленджей) в первой встрече BetBoom Братского кубка.

— Физически тяжело было. Долго не играл. Через тренировки можно вернуть форму, — сказал футболист.

— Смогли бы вы вырвать себе место в стартовом составе, если бы прошли подготовку с ЦСКА?

— Я хорошо знаю себя. Смог бы подготовиться и сыграть на том уровне, котором играл. Понятное дело, мне уже не 21. Но, думаю, я бы сумел.

— Английские журналисты провели исследование и написали, что вам не 35 лет. Как это можете прокомментировать?

— У них свое мнение. Мне 100 процентов 35, можете не сомневаться.

— Чувствую ли себя «дедом»?

— Нет. Пока нет.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.