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Думбия отреагировал на слухи о своем переписанном возрасте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сейду Думбия — Кевин Кураньи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал слухи о том, что он намного старше, чем написано в документах.

— Сколько вам лет?

— 35.

— Говорят, вам сейчас 55 лет...

— У каждого свое мнение на этот счет.

— Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.

— Серьезно? Не видел такого.

— Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.

— У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.

— Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?

— 100 процентов, можете не сомневаться в этом — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой, — цитирует Думбия «РБ Спорт».

Ранее ивуариец приехал на BetBoom Братский кубок, в котором ЦСКА дважды встречался с «Динамо». Армейцы уступили в обоих матчах — 0:5 и 3:6. Сейду вышел на поле в первой игре.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 годы. В его активе 150 матчей за армейцев, 95 мячей и 36 голевых передач. Его последним клубом был мальтийский «Хамрун Спартанс», который форвард покинул летом 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sejdu-dumbiya-mne-35-let-mozhete-ne-somnevat-sya/?ysclid=ljv9udxeyg957047836
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