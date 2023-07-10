Думбия отреагировал на слухи о своем переписанном возрасте

Сегодня, 08:46
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал слухи о том, что он намного старше, чем написано в документах.
— Сколько вам лет?
— 35.
— Говорят, вам сейчас 55 лет...
— У каждого свое мнение на этот счет.
— Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.
— Серьезно? Не видел такого.
— Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.
— У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.
— Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?
— 100 процентов, можете не сомневаться в этом — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой, — цитирует Думбия «РБ Спорт».
Ранее ивуариец приехал на BetBoom Братский кубок, в котором ЦСКА дважды встречался с «Динамо». Армейцы уступили в обоих матчах — 0:5 и 3:6. Сейду вышел на поле в первой игре.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 годы. В его активе 150 матчей за армейцев, 95 мячей и 36 голевых передач. Его последним клубом был мальтийский «Хамрун Спартанс», который форвард покинул летом 2021 года.