Думбия — о морозах в России: «Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал»

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» рассказал о сложностях во время своей первой зимы в России.

«Вспоминается моя первая зима. Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал», — сказал Думбия «СЭ».

Думбия выступал за ЦСКА с июля 2010 по январь 2015 года и с августа по декабрь 2015 года. Ивуариец забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 150 матчах за армейцев во всех турнирах.