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Сегодня, 16:58

Думбия рассказал о желании возглавить сборную Кот-д'Ивуара

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о планах выучиться на тренера и возглавить однажды сборную Кот-д'Ивуара.

— Эмоций много, конечно. Семь лет прошло. Я эти эмоции предвосхищал.

— Чем занимаешься после завершения карьеры?

— С футболом я не закончил. Я думаю, что еще вернусь в футбол в качестве наставника, тренера. Буду передавать свой богатый опыт молодым игрокам.

— Уже были какие-то конкретные предложения?

— Надо сначала выучиться на тренера. Но у меня уже есть определенные идеи, которые я бы хотел реализовать в будущем.

— Хотели бы работать тренером в российском клубе?

— Никогда нельзя отказываться. Но для начала мне надо выучиться на тренера, а дальше посмотрим.

— А можете назвать клуб мечты?

— Я пока не знаю, где я буду завтра. Но самая большая мечта — это моя сборная Кот-д'Ивуара. Я бы хотел завоевать второй раз трофей Кубка Африки.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в 2022 году.

Сейду Думбия
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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