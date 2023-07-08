Думбия рассказал о желании возглавить сборную Кот-д'Ивуара

Сегодня, 16:58
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о планах выучиться на тренера и возглавить однажды сборную Кот-д'Ивуара.
— Эмоций много, конечно. Семь лет прошло. Я эти эмоции предвосхищал.
— Чем занимаешься после завершения карьеры?
— С футболом я не закончил. Я думаю, что еще вернусь в футбол в качестве наставника, тренера. Буду передавать свой богатый опыт молодым игрокам.
— Уже были какие-то конкретные предложения?
— Надо сначала выучиться на тренера. Но у меня уже есть определенные идеи, которые я бы хотел реализовать в будущем.
— Хотели бы работать тренером в российском клубе?
— Никогда нельзя отказываться. Но для начала мне надо выучиться на тренера, а дальше посмотрим.
— А можете назвать клуб мечты?
— Я пока не знаю, где я буду завтра. Но самая большая мечта — это моя сборная Кот-д'Ивуара. Я бы хотел завоевать второй раз трофей Кубка Африки.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в 2022 году.