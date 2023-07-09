Думбия сравнил чемпионат России с АПЛ и серией А

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался об уровне чемпионатов, в которых играл по ходу карьеры.

«В каждом чемпионате были свои реалии. В Италии — сильнейшая оборона, в Англии — требуется много работы, там ценятся игроки бокс-ту-бокс. Сложно сказать, где было непросто, но в РПЛ было тоже высокое сопротивление — в российском футболе есть много своих особенностей», — цитирует Думбия Sport24.

Ивуариец выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 годы. Он провел за армейцев 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач. Форвард завершил карьеру в прошлом году.