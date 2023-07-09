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Сегодня, 10:24

Думбия сравнил чемпионат России с АПЛ и серией А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался об уровне чемпионатов, в которых играл по ходу карьеры.

«В каждом чемпионате были свои реалии. В Италии — сильнейшая оборона, в Англии — требуется много работы, там ценятся игроки бокс-ту-бокс. Сложно сказать, где было непросто, но в РПЛ было тоже высокое сопротивление — в российском футболе есть много своих особенностей», — цитирует Думбия Sport24.

Ивуариец выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 годы. Он провел за армейцев 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач. Форвард завершил карьеру в прошлом году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-09-dumbiya-o-sile-lig-yevropy-v-rpl-tozhe-vysokoye-soprotivleniye-mnogo-svoikh-osobennostey
Сейду Думбия
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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