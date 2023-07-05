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Сегодня, 12:47

Думбия сыграет за ЦСКА в Братском кубке с «Динамо»

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия примет участие в Братском кубке против московского «Динамо», сообщила пресс-служба армейцев.

«Уже в эти выходные легендарный ивуариец вновь примерит на себя красно-синюю форму, чтобы принять участие в Братском кубке против «Динамо», — говорится в сообщении клуба.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, откуда перешел в «Рому», а в 2015-м вернулся в московский клуб на правах аренды. Впоследствии выступал за «Ньюкасл», «Базель», «Спортинг», «Жирону», «Сьон» и «Хамрун Спартанс». Летом 2022 года форвард завершил карьеру.

В составе ЦСКА 35-летний Думбия трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка страны и один раз выигрывал Суперкубок России.

Первый матч Братского кубка состоится 8 июля в 13.30 мск на «ВЭБ Арене». Вторая игра пройдет на следующий день на «ВТБ Арене», начало — 16.30 мск.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/14219
Сейду Думбия
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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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