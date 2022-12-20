Дуймович: «Большинство хорватов не имеют ничего против России. Мы как сербы»

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, был ли удивлен решением защитника «Зенита» Деяна Ловрена остаться играть в России.

«Если честно, то большинство хорватских футболистов не имеют ничего против поехать играть в Россию сегодня. Да, многие европейские футболисты ушли. Но хорваты как сербы — если есть возможность, могут поехать играть в Россию. Думаю, у Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — сказал Дуймович «СЭ».

33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Контракт хорвата с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.