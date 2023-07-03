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Дуймович: «Личка получил пока свое лучшее предложение в карьере. «Динамо» — одна из лучших команд в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.

«Динамо» — самое реальное предложение для Марцела Лички в России. После двух лет в «Оренбурге» чешский специалист выучил русский язык, влился в менталитет и в весь российский футбол. Последний год был прорывным для Лички и «Оренбурга» — они добились лучшего результата, а их тренер получил пока свое лучшее предложение в карьере. Думаю, что Марцел сделал правильный выбор. Московская команда — одна из лучших в РПЛ по составу и деньгам. Посмотрим, какого результата достигнет чех в российском топ-клубе», — цитирует Дуймовича Sport24.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-duymovich-lichka-poluchil-poka-svoye-luchsheye-predlozheniye-v-karyere-dinamo-odna-iz-luchshikh-komand-rpl-po-dengam
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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