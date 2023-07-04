Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:07

Дуймович: «В Германии просматривают Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович поделился мнением о том, кто из футболистов РПЛ готов играть в Европе.

«Прежде всего, это большинство легионеров «Зенита», особенно бразильцы — Малком, Клаудиньо и Вендел. С остальными пока сложно что-либо сказать. Знаю, что предложения из Европы были у моего друга, Даниеля Мишкича, но он любит Россию, поэтому решил остаться в «Урале». Грузинский футбол на подъеме — в Германии просматривают Сабу Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него. Есть интерес и к латиноамериканцам из «Оренбурга», — цитирует Дуймовича Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Гамбурга» к 21-летнему защитнику «Динамо» Сабе Сазонову. В минувшем сезоне футболист провел за московский клуб 33 матча и отметился 1 голом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-duymovich-v-germanii-prosmatrivayut-sazonova-neskolko-komand-sprashivali-menya-pro-nego
Томислав Дуймович
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Камоцци: «Интер» — прекрасный вариант для Сперцяна в Италии»
Канчельскис считает, что «Спартаку» нужно подписать Дэвинсона Санчеса для борьбы с «Зенитом»
Кузнецов считает, что ЦСКА нужен быстрый забивной нападающий и опытный защитник
Полузащитник «Урала» Сиссе успешно перенес операцию на мениске
«Спартак» проведет товарищеский матч против «Нефтчи» 18 июля
Игрок «Зенита» Адамов: «У Кузяева есть все качества, чтобы играть в Европе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» проведет товарищеский матч против «Нефтчи» 18 июля

Полузащитник «Урала» Сиссе успешно перенес операцию на мениске