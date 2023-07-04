Дуймович: «В Германии просматривают Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него»

Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович поделился мнением о том, кто из футболистов РПЛ готов играть в Европе.

«Прежде всего, это большинство легионеров «Зенита», особенно бразильцы — Малком, Клаудиньо и Вендел. С остальными пока сложно что-либо сказать. Знаю, что предложения из Европы были у моего друга, Даниеля Мишкича, но он любит Россию, поэтому решил остаться в «Урале». Грузинский футбол на подъеме — в Германии просматривают Сабу Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него. Есть интерес и к латиноамериканцам из «Оренбурга», — цитирует Дуймовича Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Гамбурга» к 21-летнему защитнику «Динамо» Сабе Сазонову. В минувшем сезоне футболист провел за московский клуб 33 матча и отметился 1 голом.