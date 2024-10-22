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Сегодня, 15:56

Два боснийских тренера вошли в штаб Слишковича в «Оренбурге»

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«Оренбург» объявил о вхождении в тренерский штаб Владимира Слишковича двух боснийских специалистов — Ивана Бубало и Мухамеда Берберовича.

В свою очередь, команду покинули тренеры Фернандо Кабалейро и Дамиан Моретти.

«Мы благодарим Фернандо и Дамиана и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

После 12 туров РПЛ «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице с восемью очками. В следующем матче первенства команда Слишковича примет «Рубин» 27 октября.

Источник: Telegram-канал
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Слишкович

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