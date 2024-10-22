Два боснийских тренера вошли в штаб Слишковича в «Оренбурге»

«Оренбург» объявил о вхождении в тренерский штаб Владимира Слишковича двух боснийских специалистов — Ивана Бубало и Мухамеда Берберовича.

В свою очередь, команду покинули тренеры Фернандо Кабалейро и Дамиан Моретти.

«Мы благодарим Фернандо и Дамиана и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

После 12 туров РПЛ «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице с восемью очками. В следующем матче первенства команда Слишковича примет «Рубин» 27 октября.