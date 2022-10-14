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Судейство

Сегодня, 21:13

Два года назад Турбин удалил Карпина и был отстранен на полтора года. Что будет теперь?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Арбитр Евгений Турбин, который сейчас судит матч 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал», едва не лишился работы после игры чемпионата России-2020/21 «Сочи» — «Ростов» (4:2) и некоторых решений против ростовчан.

Она состоялась 4 октября 2020 года. После нее он несколько недель вообще не судил, а затем стал получать назначения только видеоарбитром и резервным. А впервые Турбину разрешили выйти на поле в матче РПЛ только в марте 2022-го.

— У меня был конкретный вопрос — почему Козлову показывают карточку за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» — не показывают. В ответ судья улыбнулся и сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Что вы лыбитесь, улыбаетесь?» И он показал мне красную! Ни агрессии, ни мата — не знаю, за что красная карточка. Судьям нельзя задавать вопросы? Я и желтую не понимаю, почему показали. Мы с резервным арбитром нормальным тоном абсолютно общались. — объяснял два года назад свое удаление главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Валерий Карпин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерий Карпин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

А еще было ошибочное удаление Матиаса Норманна.

— У Турбина были ошибки. Но это не та ситуация, когда нужно человека отправлять на полиграф, — прокомментировал тогда случившееся председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

На детектор лжи судью не послали, но отправили в запас на полгода. Что будет теперь?

Матч 13-го тура &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Ростов» — «Урал»: Турбин украл у футбола две минуты, первый тайм завершен преждевременно
Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
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