Два клуба АПЛ заинтересованы в покупке защитника «Зенита» Ренана

Два клуба АПЛ интересуются бразильским защитником «Зенита» Робертом Ренаном, сообщает Goal. Источник не уточняет названия команд.

По информации издания, один из клубов готов сделать предложение «Зениту» в ближайшие недели, чтобы успеть оформить трансфер до того, как Ренан присоединится к сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира U-20. Турнир пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.

«Зенит» готов отпустить футболиста за 20-30 миллионов евро.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в феврале 2023 года. За команду он провел восемь матчей без результативных действий. Его соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2028 года.