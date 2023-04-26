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Сегодня, 10:45

Два клуба АПЛ заинтересованы в покупке защитника «Зенита» Ренана

Виктория Кравченко
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Два клуба АПЛ интересуются бразильским защитником «Зенита» Робертом Ренаном, сообщает Goal. Источник не уточняет названия команд.

По информации издания, один из клубов готов сделать предложение «Зениту» в ближайшие недели, чтобы успеть оформить трансфер до того, как Ренан присоединится к сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира U-20. Турнир пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.

«Зенит» готов отпустить футболиста за 20-30 миллионов евро.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в феврале 2023 года. За команду он провел восемь матчей без результативных действий. Его соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
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