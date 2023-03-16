Два клуба РПЛ интересуются мексиканским вингером Фульхенсио

Два клуба РПЛ заинтересованы в мексиканском вингере «Тигрес» Раймундо Фульхенсио. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, один из клубов готовится сделать запрос на предмет суммы трансфера и возможного перехода игрока.

Отмечается, что сам Фульхенсио готов к переезду в Россию. Сумма, за которую «Тигрес» может расстаться с вингером, составляет 2,5-3 миллиона евро. Требования футболиста по зарплате составляют до 500 тысяч евро в год.

Фульхенсио провел за мексиканский клуб 62 матча, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Его одноклубником является бывший полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока.