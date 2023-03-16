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Сегодня, 10:57

Два клуба РПЛ интересуются мексиканским вингером Фульхенсио

Алина Савинова
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Два клуба РПЛ заинтересованы в мексиканском вингере «Тигрес» Раймундо Фульхенсио. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, один из клубов готовится сделать запрос на предмет суммы трансфера и возможного перехода игрока.

Отмечается, что сам Фульхенсио готов к переезду в Россию. Сумма, за которую «Тигрес» может расстаться с вингером, составляет 2,5-3 миллиона евро. Требования футболиста по зарплате составляют до 500 тысяч евро в год.

Фульхенсио провел за мексиканский клуб 62 матча, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Его одноклубником является бывший полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока.

Источник: https://metaratings.ru/news/dva-kluba-rpl-proyavlyayut-interes-k-meksikanskomu-vingeru-fulkhensio-235896/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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