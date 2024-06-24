Два российских клуба интересуются Ндао из «Коньяспора»

Ибрагим Нас, представитель форварда «Коньяспора» Алассана Ндао, рассказал об интересе к игроку со стороны российских клуба.

«Два клуба из России действительно интересуются Ндао. Конкретики нет, но он не против поиграть в России», — приводит слова Наса «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Transfer Cephesi сообщал, что «Локомотив» предложил за 27-летнего сенегальца 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ндао провел 40 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.