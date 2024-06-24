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Сегодня, 07:02

Два российских клуба интересуются Ндао из «Коньяспора»

Сергей Разин
корреспондент
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Ибрагим Нас, представитель форварда «Коньяспора» Алассана Ндао, рассказал об интересе к игроку со стороны российских клуба.

«Два клуба из России действительно интересуются Ндао. Конкретики нет, но он не против поиграть в России», — приводит слова Наса «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Transfer Cephesi сообщал, что «Локомотив» предложил за 27-летнего сенегальца 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ндао провел 40 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005663559_agent_dva_kluba_iz_rossii_interesuyutsya_ndao
ФК Коньяспор
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