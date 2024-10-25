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Сегодня, 08:31

Двух руководителей «Енисея» подозревают в подкупе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главное следственное управление следственного комитета (ГСУСК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию футбольного клуба «Енисей».

Руководителей клуба подозревают в получении коммерческого подкупа в крупном размере и посредничестве при получении подкупа. Один из подозреваемых задержан.

Сообщается, что руководители клуба с целью получения денежного вознаграждения искали организации, которым требуется доступ к площадкам «Енисея» для обеспечения торговли продуктами питания. По данным следствия, подозреваемые незаконно получили за это 550 тысяч рублей.

Источник: ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Футбол
ФК Енисей

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