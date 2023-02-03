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Валерий Урин: «Мне кажется, Романцев до сих пор на меня обижен...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Урин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-нападающий московского «Динамо», двукратный чемпион СССР Валерий Урин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как тренировал в красноярском «Автомобилисте» Олега Романцева.

— Юный Олег Иванович каким помнится?

— Мне кажется, он до сих пор на меня обижен...

— За что?

— Когда с Александром Загрецким, который номинально считался главным тренером, приехали в Красноярск, «Автомобилист» болтался во второй лиге на 16-м месте. Мы набрали новых футболистов, из Москвы на левый край атаки пригласили Владика Осадчего. Алик Романцев на этой же позиции тогда действовал и проигрывал конкуренцию. Тот старше, опытнее, выглядел очень прилично. Потом в матче со сборной города защитник так толкнул Романцева в спину, что он врезался головой в штангу и потерял сознание. Кровь хлынула из носа, изо рта, из ушей.

— Какой ужас.

— Я уж думал — все, потеряли парня... На скорой отвезли в больницу, 16 часов был в отключке! Слава богу, обошлось без серьезных травм. А я на следующий день улетел в Москву. Вернулся через неделю, когда Романцева уже выписали.

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— Так на что он обижен?

— Что в стартовом составе не выпускал. И в больнице не навестил.

— Не знал про ваш отъезд?

— Знал. Но все равно обиделся. Я это мгновенно почувствовал, едва Алик восстановился и вновь приступил к тренировкам. Ходил такой... Насупленный. Он ведь очень мнительный, замкнутый. Но вообще Романцев с Тархановым должны мне быть благодарны за то, что взял их в команду. Обоих рекомендовал Юрий Уринович, местный тренер. Сашка-то сразу в центре полузащиты заиграл. А Алику не повезло, попал под Осадчего.

— В какой момент перевели Романцева в оборону?

— Это случилось уже после моего ухода из «Автомобилиста». Честно вам скажу — как защитника Алика даже не рассматривал! Он и форвард был неплохой. Левой, как кочергой, работал. Шустрый, с ударом. Правда, были проблемы с печенью. Может, из-за этого в оборону отошел. Там-то полегче играть, беготни меньше.

Валерий Урин умер 23 января. С обозревателями «СЭ» он поговорил за месяц до кончины.

Олег Романцев
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