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Валерий Урин: «Я не понимаю, почему Тюкавина в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-нападающий московского «Динамо», двукратный чемпион СССР Валерий Урин, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о форвардах бело-голубых.

— В сегодняшнем «Динамо» — главный ваш любимец?

— Тюкавин! Потрясающая нацеленность на ворота! Быстрый, смелый, от него в атаке постоянно исходит острота. Я не понимаю, почему парня в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!

— Даже так?

— Ну конечно! Смолов себя уже исчерпал. Скорость потерял, никуда не успевает, с решениями опаздывает. Выпадает из игры! А его ставят и ставят. Вот это для меня загадка.

Валерий Урин умер 23 января. С обозревателями «СЭ» он поговорил за месяц до кончины.

Валерий Урин. «В 58-м «Спартак» подкупил киевского вратаря — и стал чемпионом». Последнее интервью знаменитого динамовца

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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