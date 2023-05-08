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Сегодня, 03:05

Дьяков: «ЦСКА займет второе место, а «Спартак» и «Ростов» разыграют бронзу»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский защитник Виталий Дьяков поделился мнением о гонке за второе место в чемпионате России.

«У «Спартака» есть возможность бороться за вторую строчку в турнирной таблице. Тем более там все довольно плотно. ЦСКА, «Спартак и «Ростов» сражаются до последнего — будет интересная концовка. Да, нет еврокубков, но медали чемпионата тоже очень важны. И чем выше место, тем ценнее и дороже медаль. Мне кажется, ЦСКА займет второе место, а «Спартак» и «Ростов» разыграют бронзу», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5094771-vitalij-dyakov-cska-zajmyot-vtoroe-mesto-a-spartak-i-rostov-razygrayut-bronzu-rpl.html
Виталий Дьяков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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