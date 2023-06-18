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Сегодня, 19:42

Дьяков дал совет «Факелу» и «Пари НН», чтобы остаться в РПЛ в следующем сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о новичках РПЛ в лице «Рубина» и «Балтики».

«Рубин», наверное, вернется в РПЛ надолго, но финансирование хорошее, и в городе любят футбол. Скорее всего, сделают из команды крепкого середняка для начала. «Балтика» в последний раз 25 лет назад играла в премьер-лиге, поэтому я бы не стал говорить о том, что она так просто останется в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова.

Также он отметил, что «Пари НН» и «Факелу» нужно усиляться, чтобы сохранить место в РПЛ в следующем сезоне.

«Что касается «Пари НН» и «Факела», я думаю, они будут усиляться, и у них есть понимание, что не будет таких команд, как «Химки» и «Торпедо», которые вылетят за семь туров до конца сезона. Поэтому одним и другим нужно укрепление. Если они провалят летнее трансферное окно, им будет тяжело», — добавил специалист.

«Рубин» по итогам сезона занял первое место в первой лиге, «Балтика» — второе, тем самым обеспечив себе выход в РПЛ.

«Пари НН» и «Факел» смогли остаться в чемпионате России по результатам стыковых матчей. Команда из Нижнего Новгорода по сумме двух встреч обыграла «Родину» (3:2), а воронежский клуб — «Енисей» (3:0).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005169559_dyakov_dal_sovet_fakelu_chtobyi_ne_vyiletet_iz_premer-ligi_v_sleduyuschem_sezone
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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