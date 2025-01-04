Дьяков: «Думаю, уже зимой мы увидим в «Спартаке» как уход некоторых иностранцев, так и завоз новых»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о приходе Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Так как мы в чемпионате России, нельзя забывать про свою школу, своих воспитанников. Но очевидно, что человек, который приходит из Европы, естественно, он будет привозить иностранцев. Думаю, уже зимой мы увидим как уход некоторых иностранцев, так и завоз новых», — сказал Дьяков «Евро-Футбол.Ру».

Московский клуб под руководством Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.