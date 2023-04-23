Дьяков: «Если Карпину и идти куда-то, то только в «Спартак»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

«Ростов» может занять второе место в этом сезоне, — приводит Metaratings.ru слова Дьякова. — Уже концовка чемпионата, осталось не так много игр, команда идет в верхней части турнирной таблицы, поэтому есть все шансы финишировать в тройке. Да, сейчас ЦСКА набрал форму хорошую, а «Спартак» остается серьезной командой, но такие победы как сегодня над «Уралом» придают психологическую и игровую уверенность. Это важные три очка для «Ростова».

Также Дьяков высказался о заслуге главного тренера команды Валерия Карпина в успехах «Ростова».

«Без него результата быть не может, игроки не могут сами себя натренировать и решить как играть. Поэтому, если команда идет наверху, то здесь заслуга тренера большая. Смогут ли Карпина забрать в какой-то другой, более большой клуб? Не знаю, сейчас нет еврокубков, поэтому непонятно есть ли смысл ему куда-то уходить. Он в замечательной команде, которая находится в отличном городе, все супер, плюс сборную тренирует. В «Зените» тренерское место занято. Если только в «Спартак» идти, но нужен ли Карпин красно-белым и нужно ли это Валерию Георгиевичу? У него и в «Ростове» все хорошо, никуда уходить не надо», — сказал Дьяков.

В нынешнем сезоне «Ростов» под руководством Карпина идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.