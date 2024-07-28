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Сегодня, 23:22

Дьяков: «Не надо петь «Спартаку» дифирамбы после победы над «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (3:1) в третьем туре РПЛ.

«Мне кажется, «Спартак» более классная команда, более молодая, чем у «Химок». Это команда займёт 15-16 место по итогам сезоне, если не усилится. Поэтому не надо петь дифирамбы «Спартаку», он сделал сегодня то, что должен был сделать», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Спартак» 31 июля на своем поле примет «Динамо» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Vprognoze.ru
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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