Дьяков: «Не надо петь «Спартаку» дифирамбы после победы над «Химками»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (3:1) в третьем туре РПЛ.

«Мне кажется, «Спартак» более классная команда, более молодая, чем у «Химок». Это команда займёт 15-16 место по итогам сезоне, если не усилится. Поэтому не надо петь дифирамбы «Спартаку», он сделал сегодня то, что должен был сделать», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Спартак» 31 июля на своем поле примет «Динамо» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.