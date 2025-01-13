Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 января, 23:08

Дьяков — о Шуманском в ЦСКА: «Кокорин играет и забивает, а сюда берут других футболистов из «Ариса»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков отметил игру российского форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис» и высказался о трансфере белорусского нападающего Артема Шуманского в ЦСКА.

«Кокорин — один из самых талантливых игроков нашего поколения. Все видели его молодого, когда он только начинал, — приводит Legalbet слова Дьякова. — Но свой потенциал он, наверное, не раскрыл. Плюс тут еще вмешались проблемы с репутацией и все остальные истории. У тренеров и руководителей к нему сейчас все-таки уже другое отношение, чем было раньше. Сейчас Кокорин в полном порядке. Он играет и забивает на Кипре, а сюда берут других футболистов из «Ариса», его команды. Но, видимо, в Шуманском из ЦСКА что-то разглядели. Но он пришел где-то за два миллиона и сыграл 12 минут. Значит, этот трансфер можно считать провальным».

Шуманский перешел в ЦСКА летом 2024 года из кипрского «Ариса» и провел в составе армейцев три матча (12 минут) во всех турнирах.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 15 игр и 7 голов.

Источник: legalbet.ru
2
Александр Кокорин
Виталий Дьяков
Артем Шуманский
Читайте также
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
«Бой Емельяненко - Фьюри соберет полные «Лужники». Промоутер Хрюнов — о завершении карьеры Тайсоном Фьюри
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
Сегодня
Вчера
Неделя