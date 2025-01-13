Дьяков — о Шуманском в ЦСКА: «Кокорин играет и забивает, а сюда берут других футболистов из «Ариса»

Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков отметил игру российского форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис» и высказался о трансфере белорусского нападающего Артема Шуманского в ЦСКА.

«Кокорин — один из самых талантливых игроков нашего поколения. Все видели его молодого, когда он только начинал, — приводит Legalbet слова Дьякова. — Но свой потенциал он, наверное, не раскрыл. Плюс тут еще вмешались проблемы с репутацией и все остальные истории. У тренеров и руководителей к нему сейчас все-таки уже другое отношение, чем было раньше. Сейчас Кокорин в полном порядке. Он играет и забивает на Кипре, а сюда берут других футболистов из «Ариса», его команды. Но, видимо, в Шуманском из ЦСКА что-то разглядели. Но он пришел где-то за два миллиона и сыграл 12 минут. Значит, этот трансфер можно считать провальным».

Шуманский перешел в ЦСКА летом 2024 года из кипрского «Ариса» и провел в составе армейцев три матча (12 минут) во всех турнирах.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 15 игр и 7 голов.