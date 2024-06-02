Дьяков назвал команду-разочарование сезона-2023/24 в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков выделил главное разочарование сезона-2023/24 в чемпионате России.

«Могу выделить целую команду-разочарование ушедшего сезона — это «Сочи». Как по игре и месту в таблице, так и по тому, что у сочинцев почти всегда пустой стадион. Нет болельщиков у команды, собирается по 500-800 человек. Нужно какую-то работу с болельщиками проводить. Конечно, когда пришел Морено, игровые моменты у «Сочи» наладились, но то, что было осенью — это просто ужас. Поэтому сочинцы вылетели абсолютно заслуженно», — приводит слова Дьякова Legalbet.

По итогам прошедшего сезона «Сочи» занял последнее, 16-е место в таблице РПЛ и вылетел напрямую в первую лигу.