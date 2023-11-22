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Сегодня, 12:53

Дьяков назвал команду РПЛ, которая удивила его

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал команду, которая удивила в хорошем и в плохом смысле.

«Удивил «Краснодар», думаю, мало было людей, которые ожидали, что эта команда выиграет первый круг. В какое-то время у «быков» был большой отрыв от второго места, а ближе к 15 туру они очки растеряли. Все равно первый круг команда завершила на первом месте, и ничья с «Зенитом» на его арене может быть показателем.

Кто хуже всего себя проявил? Думаю, что «Сочи». Никто не мог ожидать от команды такого провала, когда они еще пару лет назад были в призерах с Федотовым. Сейчас команда на последнем месте, но у «Сочи» хороший состав и есть финансы. Явно команда идет не на своем месте. Удивляет с большим знаком «минус», — цитирует Дьякова «Евро.Футбол.Ру».

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003378397/1005451981_shabarov_rebyata_sami_hotyat_pokazat_chto_porajenie_ot_belarusi_byilo_nedorazumeniem
Виталий Дьяков
ФК Краснодар
ФК Сочи
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