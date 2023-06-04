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Сегодня, 14:44

Дьяков назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова», «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков считает справедливым мнение о том, что форвард «Зенита» Малком является лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Зенит» — чемпион. Это, во-первых. Во-вторых, Малком является лучшим бомбардиром. Поэтому, я думаю, что тут даже и второго варианта быть не может. Поэтому, Малком абсолютно заслуженно лучший», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец сыграл за «Зенит» 33 игры, в которых забил 26 голов и отдал 9 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром сезона.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10916843-dyakov-nazval-luchshego-futbolista-rpl-po-itogam-sezona.html
Виталий Дьяков
Малком Филипе (Малком)
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