Дьяков назвал позицию, которая нуждается в усилении в «Спартаке»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением, какую позицию нужно усилить «Спартаку».

«Им очевидно нужен нападающий, потому что, когда там были распри между Соболевым и Абаскалем, у них не было нападающего и играл Миша Игнатов или Промес. «Спартак» много в этих играх атаковал с флангов и подавал, это не футбол Игнатова и Промеса. Я думаю, что нужен форвард, который будет либо основным, либо игроком ротации под Соболева. Фланг обороны тоже можно усилить, Рябчук не особо меня впечатлил, и за такую сумму он не соответствует уровню «Спартака», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков после 18 туров.