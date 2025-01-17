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17 января, 23:35

Дьяков назвал шикарным предстоящий турнир клубов РПЛ в Абу-Даби

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Абсолютно никакой значимости этот турнир не несет. Все команды в подготовительном периоде. Даже несколько дней могут сыграть роль. Кто-то начинает раньше, кто-то позже. У каждого тренера свое видение системы подготовки. Кто-то сразу с тяжелых тренировок начинает, кто-то постепенно усложняет. Команды будут в разном и непонятном физическом состоянии. Эти матчи расцениваю только как товарищеские. Очевидно, что будут по 45 минут двумя составами играть. О результате думать никто не будет. Выиграют — хорошо. Нет — ничего страшного. Это подготовка к сезону. Тем, кто ведет борьбу за чемпионство главное подготовиться к сезону, а не сыграть достойно на шикарном турнире в Абу-Даби», — сказал Дьяков «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Виталий Дьяков
РПЛ
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