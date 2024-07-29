Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:32

Дьяков назвал «Зенит» лучшей командой второго тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал игру «Зенита» в матче против «Рубина» (4:0) во втором туре РПЛ.

«Лучшая команда тура — «Зенит», это очевидно. Сильно и мощно стартовали не только в этом туре, но и в первом. Они показывают очень качественную и зрелищную игру, забивая много голов. «Зенит» на данный момент самая сильная команда не только второго тура, но и в целом чемпионата. Посмотрим, на сколько хватит конкурентов, и будет ли «Зенит» дальше всех так разносить», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Факел» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 30 июля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Читайте также
14-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2024
Худрук церемонии открытия Олимпиады отреагировал на критику
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Краснодар» объявил о продлении контракт с Кайо

Булыкин — о шансах «Спартака» стать чемпионом: «Очень маловероятно»