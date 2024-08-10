Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

Дьяков не исключил крупной победы «Зенита» в матче с «Динамо»

Telegram Дзен

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков от матча бело-голубых с «Зенитом» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Зенит» — явный фаворит матча, работа над ошибками по сравнению с прошлым сезоном проведена. Команда рвет и мечет, вынося всех на своем пути без шансов. Конечно, шансы на ничью есть, но они невелики. Плюс у «Динамо» есть проблемы в обороне: потеря центральных защитников и молодые ребята на их месте.

Не стану исключать и крупной победы «Зенита», может быть все, что угодно. Мы видели, как они сыграли в матче за Суперкубок, не пропускают в чемпионате, у них разница забитых и пропущенных — 13:0 за три матча. «Зенит» в полнейшем порядке», — цитирует Дьякова Metaratings.

Игра состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 10 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» и «Динамо» по итогам 3-х туров лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 9 очков.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
3
0
Читайте также
Мужская сборная США проиграла в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде-2024
Александр Вучич раскритиковал судейство в матче Сербия — США на Олимпиаде
Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции в Курской области для ударов по ВСУ
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
Береговая охрана США заявила об обнаружении судна РФ около Алеутских островов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамаев заявил, что не планирует возобновлять карьеру

Евсиков сравнил составы «Зенита» и «Динамо»